Así llegaba el presunto asesino serial al juzgado

Matías Jurado, el hombre bajo sospecha de ser un asesino serial, fue trasladado esta mañana al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para someterse a exámenes médicos y completar diligencias judiciales. La llegada del detenido, imputado por "Homicidio agravado", generó una gran conmoción en la zona, donde se generó el despliegue de seguridad necesario.

El operativo policial se reforzó al momento en que un utilitario del servicio penitenciario estacionó sobre la calle Urquiza, cerca de las 10.30 de la mañana del hoy jueves 7 de agosto, frente al ingreso del juzgado. Jurado, con las manos esposadas en la espalda y sin cubrirse el rostro, bajó del vehículo vistiendo un jean azul y una campera negra y caminó a paso acelerado por la vereda, acompañado por el personal de seguridad, hasta ingresar al edificio judicial. No hubo contacto visual ni ningún intento de comunicación con los trabajadores de prensa que se encontraba aguardando registrar este paso judicial.

El caso de Jurado captó la atención de los medios nacionales, por lo que junto a equipo de El Tribuno de Jujuy, se encontraban equipos de tres canales de televisión de llegada nacional que están siguiendo la investigación.

Detalles de la causa

Matías Jurado, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel de Gorriti, es investigado por una serie de crímenes que habrían tenido como víctimas a personas en situación de calle y con discapacidad. Esta acusación ha sacudido a la provincia y ha despertado una profunda preocupación entre la población.

Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, fuentes judiciales han indicado que se están analizando pruebas contundentes que podrían incriminar al detenido. Las autoridades esperan que los resultados de los exámenes médicos y otras diligencias judiciales sean claves para el avance de la investigación. La comunidad jujeña, expectante, sigue de cerca el desarrollo de uno de los casos más impactantes de los últimos años.