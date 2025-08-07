Riquelme disolvió el Consejo de Fútbol

El Club Atlético Boca Juniors parece no tener días de paz todavía es que cada jornada sucede algo que sacude cualquier tranquilidad.

El Club Atlético Boca Juniors parece no tener días de paz todavía es que cada jornada sucede algo que sacude cualquier tranquilidad.

El presidente del club de La Ribera, Juan Román Riquelme, disolvió ayer el Consejo de Fútbol y designó como secretario técnico a su amigo y exjugador Marcelo Delgado, quien será el nexo entre el cuerpo técnico y la Comisión Directiva. Aún no se emitió ninguna comunicación oficial por parte del club.

De esta forma, quedarían desvinculados del organismo los exfutbolistas Raúl Cascini, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez. Este último se encuentra en Colombia y había solicitado una licencia por razones "familiares y personales".

Aún no se resolvió la situación de Cascini, por lo que se especula que se le ofrecerá un cargo en otro sector de la institución. Sin embargo, no tendrá injerencia en las actividades del plantel profesional.

Las autoridades del "xeneize" tampoco decidieron si en la Secretaría Técnica que comandará Delgado, exjugador también de Racing y Rosario Central, estarán el exarquero Carlos Fernando Navarro Montoya y Alberto Márcico, cuyos nombres rondaron en el predio de Ezeiza, donde habitualmente despliega sus actividades Riquelme.

Licencia obligatoria

Boca también analiza la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, que publicó en su boletín oficial que a partir de enero de 2026, todos los clubes de Primera División y de la Primera Nacional deben contar, como requisito ineludible, con una Licencia Pro de Director Deportivo, por lo que cualquier directivo de la institución que quiera ocupar ese cargo deberá realizar un curso cuyo objetivo es "jerarquizar, profesionalizar y dotar de mayor transparencia a la gestión deportiva en los clubes del país". Esta exigencia será obligatoria para clubes de la Liga Profesional y Primera Nacional.