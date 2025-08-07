Quilmes bajó de la punta a Atlanta

Lo ganaba el "cervecero" 1 a 0 y con un jugador más, pero después en el complemento empató el "bohemio". Sin embargo a los 48 llegó el segundo grito de Quilmes y ahí empezó la hecatombe. Primero con la increíble expulsión del otro central de Atlanta, Tomás Rojas, que le pegó un cabezazo al rival adelante del árbitro, que automáticamente le mostró la tarjeta roja.

Lo ganaba el "cervecero" 1 a 0 y con un jugador más, pero después en el complemento empató el "bohemio". Sin embargo a los 48 llegó el segundo grito de Quilmes y ahí empezó la hecatombe. Primero con la increíble expulsión del otro central de Atlanta, Tomás Rojas, que le pegó un cabezazo al rival adelante del árbitro, que automáticamente le mostró la tarjeta roja.

Una vez que sonó el silbatazo final, tanto jugadores como suplentes y los cuerpos técnicos se metieron dentro de la cancha con varios focos de conflicto abierto, en el que se pudieron ver a través de la transmisión piñas, empujones e insultos cara a cara.