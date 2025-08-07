Milton Álvarez destacó que "cada partido es una final"

En la recta final del torneo de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima debe sostener la calma apoyado en sus jugadores de experiencia. "Todos los partidos son finales, quedan nueve partidos, hay que ir uno por uno, vamos a ir a Santiago del Estero a ganar, para seguir arriba, tenemos el objetivo claro y sabemos lo que queremos", manifestó Milton Álvarez.

El golero del "lobo" destacó que "tenemos un grupo, un equipo con jugadores de experiencia, de jerarquía, que maneja bien los momentos, maneja bien los tiempos, no hay que volverse loco pensando en la final sino en el partido que viene, trabajar el partido acorde al rival, sabiendo que hay que sumar y ser cautos", remarcó.

Por eso, Álvarez sabe que "después de un triunfo, se disfruta prácticamente un par de horas y después de estar con la familia, descansar para comenzar a pensar en el próximo partido, esto es así, aquí no te podes relajar, el futuro es Mitre de Santiago del Estero, no ver más allá de eso", puntualizó el "1" de Gimnasia.

Cada vez que el equipo lo necesita, el arquero responde a puro reflejos, con voladas espectaculares, al arquero exIndependiente de Avellaneda se lo ve feliz en Jujuy "lo dije, quise venir, me quise quedar, la ilusión es muy grande, el cariño de la gente se siente, mi familia está muy a gusto aquí, vamos a hacer lo posible para devolverle todo ese cariño con algo inolvidable, sabemos lo que estamos luchando, o por lo menos desde lo mental, lo físico vamos a poner todo para devolver tanta muestra de cariño", sostuvo.

Mientras camina, los chicos le piden autógrafos y fotos a lo cual Milton Álvarez accede sin problemas y con esa sonrisa que lo caracteriza "es lo lindo que tiene el fútbol también", le confesó a diario El Tribuno de Jujuy agregando "los chicos, la alegría y el reconocimiento es muy lindo".

La fecha pasada, el "lobo" se sacó una mochila que comenzaba a pesar, ya que cortó la seguidilla de empates en casa "pero ganamos bien", opinó el golero añadiendo que "volvimos a ser lo que buscábamos, creo que fuimos contundente, manejamos la pelota en el primer tiempo, tuvimos mucha intensidad, por ahí el marcador parece abultado pero tuvimos muchas situaciones de gol también".

Y no fue de casualidad "más allá de las situaciones de gol y haber generado no de pelotasos sino con un juego asociado bien, fuimos agresivos en los duelos, generamos situaciones, no fueron aisladas, por eso nos vamos contentos por el rendimiento en general", declaró Milton Álvarez.

Y ante el "sabalero" tuvo poco trabajo el encargado de custodiar el arco de Gimnasia y Esgrima "primero porque es un trabajo en equipo, todos defienden, desde los delanteros hasta los volantes, los defensores, tenemos un equipo homogéneo donde cada uno aporta un granito de arena y el resultado son los tres puntos además de la muy buena defensa que tenemos", comentó.

Por último, se refirió al encuentro del próximo domingo ante Mitre en Santiago del Estero "sabemos que tendremos otra final, ellos necesitan ganar y de local ante su público van a dejar todo para hacerlo, debemos estar concentrados, ojalá tengamos la misma contundencia que la fecha pasada para poder mantenernos arriba", culminó Milton Álvarez, arquero "lobo".