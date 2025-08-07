¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Huacalera

Capacitación en Huacalera

Hoy habrá un taller de Esencias Aromáticas desde las 15 en el CIC.

Jueves, 07 de agosto de 2025 00:00

Hoy se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Huacalera un Taller de producción de esencias naturales, destinada a emprendedores y público interesado, a partir de los 13 años. Se dictará de 15 a 19 horas, a cargo de la profesora Cristina Barrón, en el marco de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, a través de la Coordinación de Economía Comunitaria.

La capacitación abordará, a lo largo de cuatro módulos, diversas técnicas y aplicaciones, en la primera etapa se trabajará sobre métodos de extracción, luego sobre el uso terapéutico, con un enfoque en aromaterapia y la elaboración de cremas medicinales. En una tercera será sobre los usos hogareños, preparación de velas, sahumerios y sales aromáticas; y luego un módulo dedicado a la aplicación gastronómica.

Las inscripciones están abiertas y se reciben a través del número 3885866983. La participación es gratuita.

 

