Atlético El Carmen visita a Cusi Cusi y piensa en la final

El imponente cielo quiaqueño, bello como pocos, será testigo hoy de la semifinal de la Copa Jujuy Femenina. En el estadio del Cear, a partir de las 16, Fútbol Club Cusi Cusi recibirá al actual campeón de la competencia provincial, Atlético El Carmen, que sueña con repetir.

Será un partido duro, donde las protagonistas no regalarán nada y tendrá el condimiento que las chicas locales están acostumbradas a jugar en la altura; mientras que las "chacareras" vienen mostrando un gran nivel futbolístico, ya que lidera el certamen de la Liga Departamental con 14 triunfos de manera consecutiva y 72 goles a favor.

El técnico de Atlético El Carmen, Jorge Pérez, conversó ayer con El Tribuno de Jujuy sobre el duelo de esta tarde.

"Es importante porque se queremos dar un paso más y llegar a la final nuevamente como el año pasado. Nos encontramos bien, con muchas ganas y esperanzas renovadas. Venimos una extensa seguidillas de encuentros, entre presentaciones por la Copa Jujuy, la Liga y el Regional Amateur. Realmente no paramos, pero estamos con todas las pilas puestas", declaró el entrenador.

También coincidió que jugar este campeonato siempre es motivador y que desde hace cuatro años, cuando comenzó a profundizar el proyecto del fútbol femenino en el club, se apunta a la Copa Jujuy. "En el 2024 pudimos ganarla y ahora queremos repetir, pero somos conscientes que La Quiaca tendremos un difícil escollo por delante".

Pérez, asimismo, reconoció que la participación en el Regional Amateur de las chicas, donde Gimnasia jugará el sábado la final zonal con Atlético Tucumán, fue positivo, pero remarcó que todavía se deben corregir algunas cuestiones.

Remarcó que el crecimiento de la disciplina es palpable en cada rincón de la provincia, aunque consideró que es necesario que haya mayor competencia, por ejemplo se preguntó por qué no se juega la Copa Federación femenina. "Competir entre ligas brinda otro rodaje y así podrán surgir otras Camila Mansilla, quien milita en Newell's Old Boys. Es más, creo que las chicas cuentan con más chances de llegar a la alta competición que los varones. Es cuestión de potenciar todo". Por último, convocó a todos a presenciar el partido de hoy, que seguro "será un lindo espectáculo".