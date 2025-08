Para Rodrigo Velázquez, lo importante fue la victoria

Gimnasia y Esgrima retoma los entrenamientos con la mente puesta en el partido del próximo domingo en Santiago del Estero frente a Mitre. "Nos debíamos un triunfo así, nos vamos muy contentos por darle una alegría a la gente que otra vez nos acompañó", apuntó Rodrigo Velázquez.

El media punta del "lobo" vive a pleno el momento del equipo que volvió a ser puntero absoluto por diferencia de goles, sobre todo porque está en el club desde inferiores "venir desde inferiores y hoy formar parte del equipo puntero del Nacional B es un orgullo, es algo muy lindo, pero tenemos que seguir trabajando para mantener y cumplir el sueño de todo jugador que salió de la cantera de un club, salir campeón y quedar en la historia", puntualizó ante El Tribuno de Jujuy.

Y con la humildad que lo caracteriza, el querido "Flecha", tal como lo apodan al futbolista nacido en San Pedro de Jujuy, siente que "todos tienen las mismas chances de llegar, por eso siempre hablamos con los chicos de la primera local, es cuestión de trabajar con la seriedad y el profesionalismo que se merece porque es una categoría muy dura, con mucho roce", remarcó.

Y justamente, por físico Velázquez lo sufre "la verdad que soy de contextura delgada, capaz en el roce no me favorece, pero las veces que voy al espacio, pico, creo que saco ventaja, la idea no es ir al choque, ese no es mi juego, nunca lo fue, tampoco siento que es necesario rozarme tanto porque mi fuerte es la velocidad".

Poco a poco, el técnico le da continuidad "estoy muy bien, con muchas ganas, entrenando, físicamente estoy muy bien, para eso me estuve preparando todo este tiempo, entré en un momento donde el equipo necesitaba un recambio, aire y se está reflejando eso".

Ponderó el apoyo de todo el grupo "vengo de dos partidos seguidos de titular, lo llevo bien, hay un gran grupo, nos apoyamos entre todos, creo que el grupo unido hace bien y cada quien que le toca entrar lo hace con confianza", opinó.

Eso sí, confesó que después "suelo ver el video del partido, aunque cuando pasa la jugada me doy cuenta que podría haber pateado, tenía para tocar, pero son cosas que se deciden en un segundo y pasan en un momento, pero lo importante es que se ganó y seguimos arriba", finalizó Rodrigo Velázquez.