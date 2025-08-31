Septiembre llega con aumentos

Llega septiembre con nuevos aumentos que afectarán el bolsillo de los argentinos . El noveno mes del año trae una serie de incrementos en servicios, transporte público, medicina prepaga, combustibles y alquileres que impactarán de lleno en los gastos mensuales de los hogares.

Gas

El Ministerio de Economía resolvió aplicar un recargo del 6,8% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

La medida busca reforzar el financiamiento de los subsidios a usuarios residenciales y se convierte en un paso previo a la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de septiembre.

Dichas tarifas contemplarán factores como el nivel de ingresos, el régimen de zona fría, el consumo industrial y comercial, y más de 3.000 combinaciones diferentes en todo el país.

Alquileres

Los contratos aún regidos por la antigua Ley de Alquileres de 2020 sufrirán en septiembre un incremento. La actualización anual por Índice de Contrato de Locación (ICL) marcará un ajuste del 50,3% respecto de agosto.

Prepagas

Las empresas de medicina privada aplicarán subas que oscilan entre el 1,68% y el 1,9%, con un promedio que se ubica por debajo del 2% mensual. Estos incrementos se suman a la secuencia de ajustes que las prepagas vienen realizando mes a mes desde comienzos del año.

Transporte

El boleto mínimo de colectivos subirá alrededor de 5%. Las localidades cercanas a San Salvador de Jujuy verán subas moderadas de entre $100 y $200, mientras que los trayectos más largos superarán los $1.000 adicionales, lo que representa un aumento considerable para quienes dependen del transporte para viajes más largos.

Combustibles

En materia de combustibles, septiembre aparece como un mes de definición. Si el Gobierno decide avanzar con la actualización de todos los impuestos que se postergaron durante 2024 y el primer trimestre de 2025, el precio de las naftas y el gasoil podría saltar más de 15% de manera inmediata. Sin embargo, no se descarta que vuelva a optarse por una prórroga para evitar un golpe inflacionario.