Presentaron el libro digital del barrio San Martín

El viernes se realizó la presentación del libro del barrio San Martín, esto es en el marco del "Programa de libros barriales" llevado a cabo por iniciativa del Concejo Deliberante de la ciudad.

En este libro se puede repasar la historia del barrio, pero no solo a través de documentos oficiales, sino que se suman las experiencias y recuerdos de los vecinos de la zona. Estos libros dan voz a aquellos que han construido y son parte fundamental de la identidad barrial, reconociendo su legado y su rol en la conformación de la comunidad y el tejido barrial.

En la presentación participaron vecinos y autoridades municipales, donde pudieron disfrutar de una jornada emotiva y de recuerdos, sumado a esto la parte musical que engalanó el acto.

El objetivo de este programa es poder abarcar la mayor cantidad de barrios en el marco de la colección “Los barrios, sus historias y su gente”,

Los libros se pueden descargar desde la página del Concejo Deliberante en la pestaña libros.