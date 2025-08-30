Liga del Ramal juega el partido de ida en Lules

El seleccionado de la Liga del Ramal visita a su par de la Liga Tucumana con el objetivo de hacer diferencia en los primeros noventa minutos. Hoy desde las 16, juegan el partido de ida correspondiente a la segunda instancia de la Copa País de Selecciones de Ligas, certamen organizado por el Consejo Federal de Fútbol, en Lules. Ganar para después esperar mucho más tranquilo la revancha, se jugará el 6 de septiembre, es la idea del equipo que dirige Carlos Morales Santos y que viene de dejar en el camino al elenco de la Liga Jujeña de Fútbol por la vía de los penales.

El plantel está integrado por Nahuel Fanola y Juan Román los arqueros, además de Facundo Arapuri, Juan Barco Barona, Pedro Córdoba, Franco Elías, Matías Espíndola, Eduardo Flores, Alexis Franco, Facundo Gallardo, Lucas Miranda, Luis Jurado, José Farfán, Jorge Palacios, Alejandro Matorras, Juan Méndez, Juan Páez, Maximiliano Ponce, Carlos Alanis, José Miguez, Sergio Guerra y el técnico Carlos Morales Santos.

Con el apoyo de sponsors como ser Gobierno de la provincia, Secretaría de Deportes, Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Municipalidad de Santa Clara, Municipalidad de La Esperanza, Comisión Municipal de Rodeíto, LM, JH Refi Shop, Estación e

Servicio Refinor, PS, Unithed, Pisana Repuestos, el plantel pudo viajar rumbo a Tucumán ayer por la tarde, por lo que por la noche quedaron concentrados en la ciudad de Almirante Brown de Lules, lugar en el cual se alojaron.Sin dudas que para el entrenador contar con la base de Club Atlético San Pedro es una ventaja, ya que los jugadores lo conocen, saben como piensa y lo que pretende de cada uno, mientras que el DT reconoce que es lo que le puede aportar cada uno desde su lugar entro del campo de juego.

Sin embargo logró ensamblar al resto de los jugadores que se sumaron desde los distintos clubes de la Liga del Ramal permitiéndole tener un grupo homogéneo, con distintas características, desde los distintos de buen pie, hasta los aguerridos.

Todos coincidieron que deben hacer un partido inteligente atendiendo que la revancha y definición será en casa al tiempo que se mostraron orgullosos de poder llevar la camiseta de la selección de la Liga del Ramal en el certamen.