¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Anmat
Día del Niño
Volcán
Onda Estudiantil 2025
Anmat
Día del Niño
Volcán
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacionales

Italia: Alerta por la nueva erupción del volcán Etna

El Monte Etna fue parcialmente cerrado tras intensas erupciones que enviaron ríos de lava e iluminaron la noche. Se trata del volcán activo más grande de Europa

Sabado, 30 de agosto de 2025 21:51
IMPACTANTE IMAGENES DEL VOLCÁN ETNA EN ERUPCIÓN

El volcán Etna, el más activo de Europa y ubicado en la isla italiana de Sicilia, entró en erupción esta semana, emitiendo flujos de lava visibles durante la noche.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El volcán Etna, el más activo de Europa y ubicado en la isla italiana de Sicilia, entró en erupción esta semana, emitiendo flujos de lava visibles durante la noche.

Las autoridades italianas restringieron el acceso por encima de los 2.500 metros tras detectar un aumento en la actividad volcánica.

Las imágenes de drones mostraron lava incandescente descendiendo por sus laderas. Con 3.300 metros de altura, el Etna es un sitio turístico popular, aunque su acceso suele limitarse durante episodios eruptivos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD