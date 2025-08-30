Italia: Alerta por la nueva erupción del volcán Etna

El volcán Etna, el más activo de Europa y ubicado en la isla italiana de Sicilia, entró en erupción esta semana, emitiendo flujos de lava visibles durante la noche.

Las autoridades italianas restringieron el acceso por encima de los 2.500 metros tras detectar un aumento en la actividad volcánica.

Las imágenes de drones mostraron lava incandescente descendiendo por sus laderas. Con 3.300 metros de altura, el Etna es un sitio turístico popular, aunque su acceso suele limitarse durante episodios eruptivos.