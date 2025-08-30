¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
Barrio Gorriti
PERICO
30 hectareas
Barrio Gorriti
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Futbol
Gimnasia y Esgrima
Liga Jujeña
PERICO
Barrio Gorriti
PERICO
30 hectareas
Barrio Gorriti
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Futbol
Gimnasia y Esgrima
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

San Lorenzo vs Huracán, en el "clásico" sabatino

Juegan hoy a las 14.45 en el estadio "Pedro Bidegain" con la mente puesta en ganar. Ambos llegan en un buen momento en sus respectivas zonas y por lo tanto no deben fallar.

Sabado, 30 de agosto de 2025 00:00

San Lorenzo recibirá hoy a Huracán, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de quedarse con el triunfo en una nueva edición de este clásico y también para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona B.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

San Lorenzo recibirá hoy a Huracán, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de quedarse con el triunfo en una nueva edición de este clásico y también para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona B.

El encuentro se jugará a las 14.45, en el estadio Pedro Bidegain, y se podrá ver a través de Espn Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

San Lorenzo llega a este encuentro en un buen momento, ya que marcha tercero en la Zona B con 11 puntos y está a solo una unidad del líder, que es River.

Esto les permite también soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual, en la que están quintos y muy cerca de los puestos de ingreso.

En la última fecha, los dirigidos por Damián Ayude le ganaron 1-0 a Instituto de Córdoba con un gol de Branco Salinardi.

Huracán, por su parte, también tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura y se ubica cuarto en la Zona A con 10 puntos.

Tras caer en las dos primeras fechas, los dirigidos por Frank Kudelka ganaron tres partidos consecutivos y empataron en su última presentación con Unión en Santa Fe.

En el último año y medio, el "globo" se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, peleando casi siempre hasta el final pero con falta de eficacia cuando tenía que dar el golpe sobre la mesa para ganar un título.

Estas son las probables formaciones.

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Branco Salinardi. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Giménez. DT: Frank Kudelka.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD