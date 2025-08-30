¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Deportes

Matías Clapier se instala en Córdoba para la séptima

El piloto jujeño en las primeras pruebas de ayer quedó entre los cuatro mejores en Córdoba. 

Sabado, 30 de agosto de 2025 00:00

Federico Stieglitz con buenas sensaciones en las primeras pruebas, buscará hoy cerrar una buena clasificación en la séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Pista en Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Federico Stieglitz con buenas sensaciones en las primeras pruebas, buscará hoy cerrar una buena clasificación en la séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Pista en Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Con un tiempo de 1´15´´407/1000, el piloto jujeño quedó a 545/1000 de Luciano González que marcó el mejor tiempo, por eso hoy intentará repetir o mejorar para seguir escalando posiciones más allá que el cuarto puesto es muy bueno.

Stieglitz llega de quedar 21 en la fecha pasada, con algunos problemas en el auto, por lo que todo el equipo realizó un minucioso trabajo para tenerlo en óptimas condiciones y volver a pelear para sumar puntos.

El piloto del Clio destacó el acompañamiento de los sponsors Stz Agropecuaria, NOA Aberturas, Cristalizando, Monaldi Agropecuaria, Stieglitz Arquitectura, Corralón El Mercado, Axion Agro Palpetrol SRL, Centro San Nicolás, Biosophy, La Esquina Bebidas, Il Tano Trasporte "a mi familia, mis padres, hermanos, amigos", manifestó.

Hoy tendrán la tanda de clasificación y mañana las series y finales respectivamente con el objetivo de cerrar un fin de semana positivo y con buenos puntos para la temporada.

