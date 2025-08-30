Continúa hoy la venta de entradas

Mientras que hoy los interesados en adquirir sus tickets podrán hacerlo pagando de contado efectivo con descuento, concurriendo a la boletería de plateas de 9 a 12.

Seguirá el mañana a partir de las 12, en cada una de las boleterías, hasta el horario del encuentro programado para las 16.

El detalle es el siguiente para Popular Norte (ventanilla ubicada sobre calle Santa Bárbara), Popular Sur (ubicada sobre calle Humahuaca), Preferencial (ubicada sobre colectora) y Platea (ubicada sobre calle Humahuaca).

En tanto, vale recordar, el precio de las localidades es el siguiente.

Popular Mayor: $25.000.

Popular Jubilado: $15.000.

Popular Menor: $10.000.

Preferencial Mayor: $30.000.

Preferencial Jubilado: $20.000.

Preferencial Menor: $15.000.

Platea Mayor: $40.000.

Platea Jubilado: $30.000.

Platea Menor: $20.000.

Tal cual sucedió en el duelo de ida, donde se impuso el "lobo", no se permitirá el ingreso de hinchada visitante con el fin de evitar inconvenientes.

Igualmente, la Policía de la Provincia de Jujuy desplegará un importante operativo de seguridad para resguardar la integridad de quienes asistan mañana al reducto del barrio Luján.

También se solicitó concurrir temprano para evitar aglomeraciones en los diferentes accesos, pedido que se extendió a los periodistas acreditados tanto de Jujuy como de Salta.

Por otro lado, el club "albiceleste" comunicó que seguirá mañana la colecta solidaria de juguetes en puntos identificados en los accesos al estadio. La idea que se reúna la mayor cantidad de presentes posibles para luego ser donados entre los niños que menos tienen, en un gran gesto para parte de la entidad y de quienes se acerquen con su colaboración.

Todas las campañas que viene realizando Gimnasia siempre tuvieron una feliz respuesta de los simpatizantes, atendiendo que el jujeño es solidario y sabe que es fundamental colaborar a cambio de una sonrisa.

Ahora el próposito es más loable aun, ya que todo será destinado a los chicos que podrán disfrutar un obsequio en este mes donde se festejó su día.

La invitación está formulada y los "lobos" seguramente se harán eco de ella, como viene sucediendo cada vez que se los necesita o convoca.