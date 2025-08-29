Unidad y esperanza en la Lista 501

La Asociación Gaucha Bajo la Viña fue escenario del Encuentro de la Militancia Peronista, donde el Frente Primero Jujuy Avanza – Lista 501 presentó oficialmente a sus candidatos de cara a octubre. En una jornada cargada de emotividad y símbolos, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, el candidato a diputado nacional en primer término Pedro Pascutini y Verónica Valente, segunda en la nómina, coincidieron en destacar la unidad alcanzada, criticar las imposiciones externas y renovar el compromiso de defender a Jujuy desde el Congreso. Los discursos fueron transmitidos en vivo por el streaming de El Tribuno de Jujuy.

La Asociación Gaucha Bajo la Viña fue escenario del Encuentro de la Militancia Peronista, donde el Frente Primero Jujuy Avanza – Lista 501 presentó oficialmente a sus candidatos de cara a octubre. En una jornada cargada de emotividad y símbolos, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, el candidato a diputado nacional en primer término Pedro Pascutini y Verónica Valente, segunda en la nómina, coincidieron en destacar la unidad alcanzada, criticar las imposiciones externas y renovar el compromiso de defender a Jujuy desde el Congreso. Los discursos fueron transmitidos en vivo por el streaming de El Tribuno de Jujuy.



Rubén Armando Rivarola: “El peronismo es una topadora cuando está unido”

El histórico dirigente justicialista abrió su discurso con un tono festivo y movilizador. Entre aplausos y cánticos de la militancia, exclamó:

“¡Vamos con alegría, esta es la fiesta del peronismo! Pongámosle fuerza, pongámosle ganas. Todos tenemos que estar contentos porque hoy celebramos que el peronismo está en marcha”.

Con un tono cargado de emoción, Rivarola recordó sus primeros pasos en la política:

“Hace muchos años, en este mismo lugar, hicimos un acto con Roberto Domínguez. Fue una de mis primeras experiencias. Hoy, después de tanto tiempo, volver a ver esta militancia es una caricia al corazón. Esta es la mejor recompensa para quienes venimos peleando tantos años”.

El legislador agradeció a dirigentes y militantes por haber apostado a la unidad:

“Hace rato lo venía diciendo: juntémonos. Y al fin lo logramos. Algunos desconfiaban, otros dudaban, pero hoy estamos acá. Y quiero ser claro: no somos La Cámpora, no somos Cristina, no somos Milei ni radicales. Somos peronistas, y lo decimos con orgullo”.

Luego, respaldó la candidatura de Pedro Pascutini. “Tenemos un excelente candidato. Pedro no está para ir a levantar la mano a lo que digan en Buenos Aires. Va a ir a defender a cada jujeño, a cada trabajador, a cada pyme. Tiene la obligación de llevar la voz de nuestra provincia al Congreso”.

Con un mensaje hacia el futuro, Rivarola concluyó:

“El peronismo es una topadora cuando está unido. No se pongan adelante porque los vamos a arrollar. Vamos al triunfo en 2025 y en 2027, porque queremos devolverle la provincia al peronismo. ¡Lista 501, Primero Jujuy Avanza!”.

Pedro Pascutini: “Este es un proyecto de vida para defender a Jujuy”

Con un tono sereno pero firme, Pedro Pascutini agradeció el respaldo recibido y definió el sentido de su candidatura:

“Hoy es un día importante porque representa un nuevo amanecer. Esta unidad no se limita a lo electoral, es una unidad de ideas, de proyectos, de objetivos que van más allá de octubre. Es volver al peronismo de la justicia social, ese que piensa en el bienestar de todos”.

Pascutini remarcó que su postulación está basada en la defensa de los intereses jujeños:

“Este es un proyecto de provincia, pero más que eso es un proyecto de vida. Vamos a defender a los pequeños productores, a los agricultores, a los artesanos, a los empresarios locales, a las pymes y a los emprendedores. Porque solo así generaremos recursos que se traduzcan en salud, educación y seguridad para nuestro pueblo”.

En su discurso, detalló los sectores que busca proteger:

“Defendemos la minería, la agricultura, la industria y el litio, pero también defendemos a los jóvenes que sueñan con quedarse en Jujuy y a los jubilados que esperan dignidad. Ese es el motor de este proyecto: un Jujuy con oportunidades para todos”.

Cerró con un llamado a la militancia. “Luchemos unidos. No permitamos que nos quiten la alegría ni la esperanza de un futuro mejor. Los mejores días aún están por venir. Primero es Jujuy, primero es nuestro pueblo. Sigamos adelante porque con el peronismo unido vamos a triunfar”.

Verónica Valente: “Esta lista representa la esperanza de las mujeres y los trabajadores”

La candidata en segundo lugar, Verónica Valente, agradeció emocionada la presencia de militantes de toda la provincia:

“Gracias por volver a encontrarnos. Sin ustedes no podríamos estar acá ni ocupar una banca para defender los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los niños y de las familias que hoy sufren”.

Valente puso el acento en la importancia de la unidad para recuperar la confianza del electorado. “Esta lista no hubiera sido posible sin el esfuerzo de Rubén Rivarola, de Carlos Haquim, de Agustín Perassi y de tantos compañeros. Los porteños no pueden venir a decirnos cómo hacer política en Jujuy. Aquí elegimos a nuestros propios representantes”.

La dirigente también envió un mensaje a la militancia femenina. “Sé que muchas mujeres la están pasando mal, pero redoblemos los esfuerzos. Evita Perón nos marcó el camino: pensar en los humildes y en los más necesitados. Ese legado debe volver a sentirse en cada rincón de nuestra provincia”.

Con firmeza, convocó a recuperar la calle. “Necesitamos que cada compañero vuelva al territorio, que hable con quienes se alejaron, que los convenza de que acá está la esperanza. Esta es la lista de los jujeños, la lista que realmente va a defender sus derechos en el Congreso. Depende de todos nosotros llevar adelante esa bandera”.

Finalmente, concluyó con un mensaje colectivo. “Este proyecto no se termina en octubre. Es un proyecto político para reconstruir la provincia de Jujuy. Vamos a militar con el corazón, a redoblar los esfuerzos y a decirle a cada familia que no está sola. Porque el peronismo unido vuelve a estar en marcha”.



