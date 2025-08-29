Fellner pidió construir “un Jujuy inclusivo”

En la Asociación Gaucha Bajo la Viña se realiza el Encuentro de la Militancia Peronista, marco en el que se presentan oficialmente los candidatos del Frente Primero Jujuy Avanza – Lista 501. Entre los dirigentes presentes está el diputado provincial justicialista Martín Fellner, quien en diálogo con el streaming de El Tribuno de Jujuy destacó la conformación del espacio, la participación de militantes de toda la provincia y la importancia de pensar un proyecto político más inclusivo. Fellner remarcó que la presencia de representantes de distintos puntos de Jujuy constituye una señal positiva para el futuro del frente. “Es muy lindo estar acá, con la alegría de pensar en un Jujuy distinto, un Jujuy mejor que todos nos merecemos. Que lleguen militantes de las cuatro regiones de la provincia es fundamental, porque cada lugar tiene sus necesidades y escuchar esas voces es lo que nos permite construir un proyecto inclusivo”, afirmó.

Fellner remarcó que la presencia de representantes de distintos puntos de Jujuy constituye una señal positiva para el futuro del frente. “Es muy lindo estar acá, con la alegría de pensar en un Jujuy distinto, un Jujuy mejor que todos nos merecemos. Que lleguen militantes de las cuatro regiones de la provincia es fundamental, porque cada lugar tiene sus necesidades y escuchar esas voces es lo que nos permite construir un proyecto inclusivo”, afirmó.

Para el legislador, el desafío del Frente Primero Jujuy Avanza es consolidarse como una alternativa amplia, capaz de articular los reclamos de distintos sectores. “La conformación de un frente no se trata solo de acuerdos políticos, también se trata de diversidad y de la capacidad de compartir momentos de encuentro que fortalezcan el sentido de unidad”, agregó.

Durante la entrevista, Fellner valoró el protagonismo de los jóvenes en la militancia. “Es muy importante que la juventud se involucre en la política, que sepa quiénes son sus candidatos, que pregunte, que escuche y que participe. La política no debe ser ajena a los jóvenes, tiene que ser un espacio donde puedan ser protagonistas”, sostuvo.

El diputado señaló que, en su labor legislativa, trabaja en proyectos vinculados con la educación y la juventud, en coordinación con instituciones y universidades. “La política se hace con hechos concretos. Venimos proponiendo leyes y articulando con espacios educativos para que los jóvenes tengan más herramientas. Esa es también la impronta que queremos darle al Frente Primero Jujuy Avanza”, afirmó.

De cara a las elecciones, Fellner se refirió a la implementación de la boleta única de papel, que debutará en la provincia. “Es un nuevo desafío, pero toda modernización del sistema electoral es positiva. Estamos trabajando mucho en capacitar a la gente y a los fiscales. Creo que será una buena experiencia y que nos vamos a acostumbrar rápidamente. Ojalá sirva para mejorar el sistema electoral de Jujuy y hacerlo más transparente”, subrayó.

El legislador agradeció a quienes acompañaron la jornada. “Quiero agradecer a la militancia que siempre nos acompaña y también a los dirigentes que creen en este proyecto. Les pido que sigan confiando, porque cada uno de nosotros va a poner lo mejor para sacar la provincia adelante”, expresó.

Fellner concluyó con un mensaje de esperanza: “Este frente nace para unir, para incluir y para trabajar con seriedad. Entre todos podemos construir el Jujuy que soñamos”.