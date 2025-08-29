River avanzó por penales a los cuartos de final

River Plate consiguió anoche el boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina, al vencer por penales a Unión de Santa Fe. Durante el tiempo reglamentario del partido jugado en el estadio mundialista de Mendoza había igualado cero a cero, con una figura sobresaliente, el arquero Tagliamonte.

Sin embargo, en definición de los doce pase fue su colega, Armani, quien brilló al contener los tiros de Gamba y Fascendini. De esta manera, el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo avanzó al imponerse por 4 a 3, acertando Quintero, Borja, Colidio y Montiel.

El "millonario" dominó en la primera etapa, pero sin claridad en los últimos metros. Es que terminó abusando de los pelotazos o centros, donde se lucieron los centrales del "tatengue" o su portero.

Precisamente, el "Uno" fue clave cuando tapó un remate franco en el área chica de Galoppo, siendo la chance más clara de la etapa.

Pero el conjunto santafesino también tuvo una oportunidad neta para desnivelar sobre el final, tras un rápido contragolpe, Martínez terminó pateando cruzado y de no ser por Martínez Quarta que desvió el tiro, pudo haber abierto el marcador.

En el inicio del complemento, River salió con todo a llevarse por delante a su rival. Llegó a atacar con siete jugadores. Sin embargo, no tuvo la claridad necesaria para dejar a un delantero o volante ofensivo cara a cara con Tagliamonte.

Y así fueron pasando los minutos, con el conjunto de Madelón defendiendo con uñas y dientes, esperando un "milagroso" contragolpe. Y se dio unoa al promediar este período que lo terminó Pittón con un disparo de fuera del área que obligó a lucirse a Armani.

El ingresado Quintero, de tiro libre, asistió a Driussi, quien le pegó como venía y otra vez el arquero de Unión impidió la caída. Después se lució ante un arremetida de otro ingresado, Lencinas.

Y en el cierre, Tagliamonte evitó el gol de Borja de cabeza en el área chica y en la réplica, Palavecino quedó solo y "se comió" el tanto de la victoria pateando a las nubes.

Entonces, en los penales se definió la suerte de ambos.