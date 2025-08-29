Los Linces en Tucumán

Los Linces son los representantes jujeños en la Liga Nacional de Fútbol para ciegos que mañana y el domingo en Tucumán jugarán la 2º fecha de la Liga Nacional. El plantel se integra por Walter Rioja, Luis Unrein, Gustavo Flores, Carlos González, Germán Serapio, Gonzalo Bravo, Agustín Gallardo, Nicolás Navamuel, Facundo Mota, Daniel Cáceres y Marcos Flores. Guía, Fernando Garnica y la DT, Nancy Cruz.

Los Linces son los representantes jujeños en la Liga Nacional de Fútbol para ciegos que mañana y el domingo en Tucumán jugarán la 2º fecha de la Liga Nacional. El plantel se integra por Walter Rioja, Luis Unrein, Gustavo Flores, Carlos González, Germán Serapio, Gonzalo Bravo, Agustín Gallardo, Nicolás Navamuel, Facundo Mota, Daniel Cáceres y Marcos Flores. Guía, Fernando Garnica y la DT, Nancy Cruz.

Facundo Mota expresó ante El Tribuno de Jujuy: "jugamos la 2º fecha de la Liga Nacional Zona Norte en San Miguel de Tucumán, esta vez serán 3 partidos. El sábado jugamos con Universidad Nacional de Tucumán, el domingo con los "leones" de la Municipalidad de La Banda y Ucase de Santiago del Estero. En la 1º fecha empatamos los 2 partidos 0 a 0 y estamos 3º en la tablas. El líder es Ucase de Santiago del Estero con 4 puntos, igual estamos ahí todos juntos. En esta primera instancia que termina el domingo, los 3 primeros van a jugar el Interzonal Copa de Oro y los tres restantes lo harán el Interzonal Copa de Plata. El Interzonal jugamos con los equipos de la Zona Nea y de ambas copas salen los finalistas", detalló.