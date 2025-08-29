Capacitación mañana en Perico

Se realizará en instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Perico, ubicada en calle José Hernández S/N del barrio Municipal. Comenzará a partir de las 9 y será con cupo limitado. Tendrá un costo de $ 3.000 para los socios de la institución y $ 5.000 para no socios.

Los disertantes serán los periodistas Octavio Rodríguez y Facundo Vedur, quienes se desempeñan desde hace bastante tiempo con transmisiones deportivas por las diferentes plataformas digitales.

La capacitación contará con el apoyo de la comuna local y una vez finalizada se entregarán los certificados correspondientes a cada participante.

Las inscripciones se recibirán hasta hoy a las 19 al correo del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy: [email protected], o a los teléfonos: 3885035371, 3885875066 y 3884770691.