¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Elecciones 2025
Copa Argentina
Motociclismo
El tiempo en Jujuy
Eliminatoria Sudamericanas
coimas en discapacidad
aeropuertos
Trata de Personas
Barrio Alberdi
Onda Estudiantil 2025
Elecciones 2025
Copa Argentina
Motociclismo
El tiempo en Jujuy
Eliminatoria Sudamericanas
coimas en discapacidad
aeropuertos
Trata de Personas
Barrio Alberdi

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1355.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Lionel Messi confirmó su último partido de Eliminatorias con la Selección en Argentina

El rosarino afirmó que el duelo del próximo jueves 4 de septiembre en el Monumental será su cierre en citas oficiales con la Albiceleste en el país 

Jueves, 28 de agosto de 2025 09:43

Inter Miami consiguió el pase a la final de la Leagues Cup con otro concierto de Lionel Messi para revertir el resultado adverso, pero partes de las miradas quedaron teñidas de celeste y blanco tras ese importante juego para las Garzas. La Pulga reconoció lo que era un secreto a voces: el próximo jueves será su último partido oficial por Eliminatorias con la selección argentina.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Inter Miami consiguió el pase a la final de la Leagues Cup con otro concierto de Lionel Messi para revertir el resultado adverso, pero partes de las miradas quedaron teñidas de celeste y blanco tras ese importante juego para las Garzas. La Pulga reconoció lo que era un secreto a voces: el próximo jueves será su último partido oficial por Eliminatorias con la selección argentina.

“Leo, por último te tengo que preguntar, porque Argentina juega contra Venezuela en septiembre, y por ahí se dice y se vive, la gente lo vive como que es tu último partido en Argentina por Eliminatorias en Buenos Aires, ¿tu lo estás viviendo de esa manera?“, le planteó la notera de la transmisión oficial de la leagues Cup.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, reconoció el crack de 38 años que enfrentará a Venezuela como capitán de la Albiceleste por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD