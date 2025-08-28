¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

costo del transporte
Adep
educación
Lollapalooza 2026
costo del transporte
Adep
educación
Lollapalooza 2026

DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2219.25

DÓLAR BLUE

$1350.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

El Círculo Odontológico de Jujuy dictará un curso de APS y Salud Bucal

La capacitación se desarrollará en modalidad presencial los días 4 y 5 de septiembre en la Escuela de Posgrado, ubicada en calle Necochea Nº 666 de San Salvador de Jujuy.

Jueves, 28 de agosto de 2025 15:49

El Círculo Odontológico de Jujuy, a través de su Escuela de Posgrado, informa que se encuentra abierta la inscripción al Curso de Atención Primaria de la Salud (APS) y Salud Bucal, destinado a profesionales y equipos del área de la salud.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Círculo Odontológico de Jujuy, a través de su Escuela de Posgrado, informa que se encuentra abierta la inscripción al Curso de Atención Primaria de la Salud (APS) y Salud Bucal, destinado a profesionales y equipos del área de la salud.

La capacitación se desarrollará en modalidad presencial los días 4 y 5 de septiembre en la Escuela de Posgrado, ubicada en calle Necochea Nº 666 de San Salvador de Jujuy.

El curso está dirigido a odontólogos, odontólogas, agentes sanitarios, promotores y equipos de salud en general, con el objetivo de actualizar y fortalecer los conocimientos en materia de atención primaria y prevención en salud bucal.

Por otro lado, el COJ a través de la Escuela de Posgrado, continúa fortaleciendo su agenda académica con nuevas propuestas de formación dirigidas a todos los socios y a la comunidad odontológica en general, los siguientes cursos: Curso de Alineadores, Ortodoncia Nivel Avanzado, Ortodoncia Autoligado, Preservando Sustrato Endodoncia mínimamente invasiva, Endodoncia, Introducción a la implantología monofásica.

Estas capacitaciones contarán con disertantes de gran nivel nacional, garantizando excelencia académica y actualización constante para los profesionales.

Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 388 525 0830.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD