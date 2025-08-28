El lunes suben un 5% los pasajes de media distancia

A partir de este lunes, el transporte de media distancia en la provincia de Jujuy sufrirá un aumento promedio del 5% en sus tarifas, lo que representa el cuarto incremento en lo que va del año. La medida, confirmada por Rafael Ortuño, director de Transporte de la provincia, surge como respuesta a la suba de los costos operativos que enfrentan las empresas.

En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, Ortuño explicó que este ajuste se basa en un estudio de costos que considera factores como el precio del combustible, repuestos, neumáticos y salarios. "En base a ese estudio y a un pedido de la Cámara de Transporte, se autorizó la suba", precisó el funcionario, señalando que los aumentos se han aplicado de forma paulatina en enero, abril, junio y ahora en septiembre.

Este ritmo de actualización, que se da en promedio cada dos meses, genera preocupación entre los usuarios, particularmente entre los trabajadores, estudiantes y pacientes que dependen a diario de este servicio para sus actividades. La situación se vuelve aún más crítica al considerar el contexto económico actual.

El desafío de la inflación y los salarios

El constante aumento en los precios del transporte, así como de otros servicios básicos, contrasta con la lenta variación de los salarios. Este desequilibrio pone en aprietos a la economía de miles de familias jujeñas, quienes ven cómo su poder adquisitivo se deteriora progresivamente. Mientras los costos de vida, impulsados por la inflación, suben de manera sostenida, los ingresos no logran seguir el mismo ritmo.

El 5% de incremento, aunque parezca moderado, se suma a los ajustes previos del año, lo que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. La Cámara de Transporte argumenta que estos aumentos son necesarios para mantener la rentabilidad y la calidad del servicio, dado el constante encarecimiento de los insumos. Sin embargo, para los usuarios, cada nuevo ajuste representa una carga económica adicional que dificulta el acceso a un servicio esencial para sus vidas.

A continuación, los precios de los pasajes a partir del lunes:

El Carmen → $2.300

Perico → $2.900

Monterrico → $3.000

Volcán → $3.700

La Mendieta → $4.800

Aguas Calientes → $5.500

San Pedro → $5.600

Purmamarca → $7.600

Tilcara → $8.000

L.G.S.M. → $9.700

Humahuaca → $11.900

Yuto → $13.900

Palma Sola → $15.300

La Quiaca → $26.400