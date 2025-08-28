Declararon ciudadana ilustre a la docente Cecilia Vargas

PALPALA (Corresponsal) Declararon de interés municipal y educativo la participación y representación de Cecilia Vargas en el programa internacional “Fulbright Teaching Excellence and Achivement 2025 y declararon como ciudadana ilustre de la ciudad de Palpalá a la docente becada por tres meses en Dakota del Norte en estados Unidos.

El proyecto fue presentado por la presidente del Concejo Deliberante y el edil Franco Yarvi, tratado y aprobado sobre tablas la distinción de “Ciudadana Ilustre de Palpalá”. Finalizada la sesión ordinaria del miércoles 27 de agosto Cecilia Vargas recibió la distinción de parte de los parlamentarios.

“Es una beca para participar de un seminario académico en la universidad de Dakota del Norte donde trabajaré con alumnos del nivel secundario y superior”, señaló a El tribuno de Jujuy Cecilia Vargas quien explicó que fue un trabajo de selección de la Fulbright Teaching en Argentina y la embajada de Estados Unidos.

La docente agradeció a los ediles Franco Yarvi y Roxana García un proyecto tratado y aprobado por los ediles sobre tablas.

En relación al proceso de selección tuvo varias instancias entre ellas entrevistas, evaluaciones de antecedentes, el resultado de los proyectos en los cuales la docente trabajó y finalmente una evaluación internacional para la calificación final de la cual resultó elegida.

“Serán 6 semanas de un trabajo intensivo y al regresar brindaremos todo lo aprendido a docentes y alumnos de la provincia”, dijo Vargas.

Datos

Cecilia Vargas es autora de dos libros en inglés con la incorporación de palabras en quechua, a su regreso trabajará en alfabetización digital con plataformas donde interactúen alumnos de 23 países como becaria, conectando proyectos internacionales en idioma inglés.