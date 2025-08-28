¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Espectáculos

El show de Lali, en vivo por Flow

La fecha es el 7 de septiembre. Es la cuarta después de agotar tres estadios.

Jueves, 28 de agosto de 2025 12:26

El 7 de septiembre, Flow transmitirá en vivo para Argentina, Uruguay y Paraguay el show de Lali desde el estadio Vélez Sarsfield. La presentación se enmarca en el Lali Tour 2025.

El 7 de septiembre, Flow transmitirá en vivo para Argentina, Uruguay y Paraguay el show de Lali desde el estadio Vélez Sarsfield. La presentación se enmarca en el Lali Tour 2025.

Tras agotar tres estadios, la artista confirmó una nueva fecha en Vélez y los clientes de Flow podrán ver el show en vivo a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay.

Luego de convocar a más de 90.000 personas con un show de nivel internacional, Lali regresa a los escenarios con su nuevo álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

La reina argentina del pop anunció su cuarta fecha el 7 de septiembre, donde promete volver a hacer historia provocando una emoción avasallante de todos sus fanáticos.

Flow continúa realizando las transmisiones de los shows más populares a nivel nacional e internacional, mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos producidos junto a los artistas, periodistas y melómanos referentes de la industria. De esta manera, los fanáticos pueden encontrar en la plataforma a sus bandas favoritas y disfrutarlas en cualquier momento y lugar, desde el dispositivo de su preferencia.

