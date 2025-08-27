Preocupa la salud de “La Chilindrina”: María Antonieta de las Nieves fue internada de urgencia

En los últimos días, María Antonieta de las Nieves, recordada mundialmente por su entrañable papel como “La Chilindrina” en El Chavo del 8, fue internada de urgencia, lo que generó una fuerte preocupación entre sus seguidores y en el ambiente artístico mexicano. Aunque su familia intentó mantener el tema en reserva, una amiga cercana reveló detalles de lo ocurrido, provocando un gran revuelo en los medios.

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, declaró una fuente anónima al medio TVNotas.

A raíz de esta filtración, Verónica Fernández, hija de la actriz de 78 años, se vio obligada a hacer declaraciones públicas para calmar a los fanáticos. “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, aseguró, aclarando que su madre ya se encuentra en su hogar y fuera de peligro.

De la pantalla al corazón del público

La noticia generó desconcierto entre los fanáticos del clásico de Roberto Gómez Bolaños, quienes recientemente pudieron volver a ver a la actriz en la serie documental “Chespirito: sin querer queriendo”, producida por Max. La producción retrata la vida del creador de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y otros personajes que marcaron a generaciones enteras en América Latina.

Aunque se espera que su salud no corra riesgo inmediato, María Antonieta ha demostrado en más de una ocasión estar preparada para todo. El año pasado, en el marco de la muestra Las Catrinas de la ANDI, reveló que ya organizó su despedida. “Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, confesó con serenidad.

La actriz, que ha sabido ganarse el cariño del público a lo largo de las décadas, permanece alejada de los escenarios y actualmente reside en un hogar donde recibe cuidados especiales, acompañada por su familia.

Viejas rencillas con Florinda Meza salen a la luz

En medio del revuelo por su salud, volvió a cobrar relevancia una entrevista reciente donde la actriz relató un antiguo conflicto con Florinda Meza, su compañera en el elenco de El Chavo del 8. “No hubo relación. No, no. Trabajando juntas no hubo relación”, dijo sin rodeos en el programa Ventaneando.

Según explicó, la distancia entre ambas fue evidente desde los primeros años del programa y nunca lograron congeniar, a pesar de compartir años de grabaciones y giras. Uno de los episodios que más recuerda ocurrió en una gira en Argentina, cuando ambas tuvieron un inconveniente en la aduana mexicana. María Antonieta intentó evitar problemas escondiendo un abrigo de piel en su valija. Florinda Meza, que llevaba dos abrigos similares sin ocultarlos, fue descubierta. “En lugar de aceptar su error, Florinda delató a su compañera, por lo que las dos se quedaron sin sus prendas”.

Aunque su relación con otros miembros del elenco, incluido Roberto Gómez Bolaños, fue buena, María Antonieta dejó claro que con Meza “simplemente no se dio”. Un desencuentro que, pese al paso del tiempo, sigue resonando entre los fanáticos de una de las series más queridas de la televisión en español.