¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elección reina Capital
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Martín Rappallini
Elecciones 2025
PRIMERA NACIONAL
Elección reina Capital
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Martín Rappallini
Elecciones 2025
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1355.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia agasajó a las "lobitas" y los "lobitos"

El plantel profesional junto a los dirigentes, festejaron el Día del Niño. 

Miércoles, 27 de agosto de 2025 22:22

El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy celebró el Día del Niño con hamburguesas, regalos, sorpresas y goles, en una jornada enfocada en chicos y chicas de las escuelas de formación de fútbol y otras disciplinas que enriquecen la plataforma deportiva, social y docente de la institución.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy celebró el Día del Niño con hamburguesas, regalos, sorpresas y goles, en una jornada enfocada en chicos y chicas de las escuelas de formación de fútbol y otras disciplinas que enriquecen la plataforma deportiva, social y docente de la institución.

Generosamente compartieron su tiempo Matías Módolo, director técnico del equipo que es protagonista de la Primera Nacional; los jugadores Guillermo Cosaro, Sebastián Sánchez, Diego López, Santiago Camacho y Alejandro Quintana, en representación del plantel profesional; el cuerpo dirigencial encabezado por su presidente, Walter Morales; y figuras históricas del club, entre ellas Mario Lobo.

Con entusiasmo se mezclaron con los “Lobitos” entre “paredes”, selfies y abrazos de gol, en un espacio familiar y colmado de felicidad.

El compromiso y la profunda sensibilidad social que moviliza a Gimnasia no se queda aquí: este domingo, cuando el “Lobo” reciba a Central Norte de Salta, se habilitarán en los accesos al estadio “23 de Agosto” puntos de recepción de juguetes que los hinchas puedan donar, los que serán entregados al Hospital Materno Infantil, cerrando así el Mes de las Infancias.

“Hoy nos tocó acompañar a chicos y chicas que nos apoyan cada fin de semana”, expresó Módolo y reflexionó: “En algún momento nosotros fuimos ellos”.

Por su parte, Marichi Álvarez, responsable del Área Social del club, enfatizó que “este espacio compartido con los jugadores será una experiencia que los niños recordarán por siempre”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD