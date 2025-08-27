Gimnasia agasajó a las "lobitas" y los "lobitos"

El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy celebró el Día del Niño con hamburguesas, regalos, sorpresas y goles, en una jornada enfocada en chicos y chicas de las escuelas de formación de fútbol y otras disciplinas que enriquecen la plataforma deportiva, social y docente de la institución.

Generosamente compartieron su tiempo Matías Módolo, director técnico del equipo que es protagonista de la Primera Nacional; los jugadores Guillermo Cosaro, Sebastián Sánchez, Diego López, Santiago Camacho y Alejandro Quintana, en representación del plantel profesional; el cuerpo dirigencial encabezado por su presidente, Walter Morales; y figuras históricas del club, entre ellas Mario Lobo.

Con entusiasmo se mezclaron con los “Lobitos” entre “paredes”, selfies y abrazos de gol, en un espacio familiar y colmado de felicidad.

El compromiso y la profunda sensibilidad social que moviliza a Gimnasia no se queda aquí: este domingo, cuando el “Lobo” reciba a Central Norte de Salta, se habilitarán en los accesos al estadio “23 de Agosto” puntos de recepción de juguetes que los hinchas puedan donar, los que serán entregados al Hospital Materno Infantil, cerrando así el Mes de las Infancias.

“Hoy nos tocó acompañar a chicos y chicas que nos apoyan cada fin de semana”, expresó Módolo y reflexionó: “En algún momento nosotros fuimos ellos”.

Por su parte, Marichi Álvarez, responsable del Área Social del club, enfatizó que “este espacio compartido con los jugadores será una experiencia que los niños recordarán por siempre”.