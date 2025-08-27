¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Tierra del Fuego
ARCA
Guillermo Francos
Elección reina Capital
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Tierra del Fuego
ARCA
Guillermo Francos
Elección reina Capital
Agostini Desarrollos Inmobiliarios

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1355.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Arrojaron piedras a la caravana de Milei y la seguridad debió evacuarlo

Ocurrió mientras recorría Lomas de Zamora; la camioneta en la que estaba el Presidente debió acelerar y salir de la zona en forma urgente.

Miércoles, 27 de agosto de 2025 15:24

La caravana proselitista del presidente Javier Milei por Lomas de Zamora terminó hoy abruptamente en medio de graves incidentes que provocaron intrusos infiltrados entre la militancia de La Libertad Avanza.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La caravana proselitista del presidente Javier Milei por Lomas de Zamora terminó hoy abruptamente en medio de graves incidentes que provocaron intrusos infiltrados entre la militancia de La Libertad Avanza.

Cuando Milei subido en una camioneta, junto con su hermana Karina, el candidato José Luis Espert, y el operadores Sebastián Pareja, pasaba por el centro del municipio, empezaron a volar piedras y objetos contundentes. También estaba el candidato de la Tercera Sección Electoral Maximiliano Bondarenko, quien habría recibido el impacto de uno de los objetos arrojados.

Inmediatamente el conductor de la camioneta con el Presidente aceleró entre la gente para sacarlo de la zona de agresiones, por indicación de la custodia policial. Después, empezaron a producirse empujones y golpes entre los manifestantes.

Según los militantes libertarios que fueron al lugar para acompañar a Milei, hubo militancia del municipio que conduce el peronista Federico Otermin, que además de agredir al Presidente los golpearon a ellos durante su paso por el centro Lomas de Zamora.

El clima ya venía enrarecido en los minutos previos y cuando pasó la camioneta recrudeció y un grupo de personas arrojaron todo tipo de elementos contra la caravana.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD