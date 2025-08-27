Quién es Martín Migueles, el supuesto nuevo novio de Wanda Nara

Wanda Nara estaría iniciando una nueva relación con una persona alejada de los medios, pero no ajena a los escándalos mediáticos, ya que se trataría de un hombre asociado con Elías Piccirillo , ex esposo de Jésica Cirio y detenido acusado de plantar un arma y estupefacientes de Francisco Hauque .

Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda (América TV), brindó detalles exclusivos sobre la supuesta nueva pareja de la empresaria: “Él se llama Martín Migueles. ¿Saben dónde vive él? Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio”.

Y agregó: “Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años".

Además, Martino contó como habría iniciado su romance con el empresario, sosteniendo que es “el tipo” de hombres que le gusta a Wanda: “Salen hace dos o tres meses”.

A su vez, Yanina Latorre sumó el origen de su relación y reveló el escandaloso pasado de Migueles con las mujeres: "Los presentó el Tano, que es un amigo de Wanda, que es amigo de Chaco, su peluquero".

“Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que reconoció. Pero con una mujer de hace unos años, en 2020 quedó embarazada, él nunca conoció al niño, se llama León. Con esta chica tiene juicio por alimentos”, informó

Y dio a conocer la denuncia que carga el ex socio de Piccirillo en su detrás:"Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los juicios. La echó de la casa a la mamá de su hijo, estando embarazada para ponerse de novio con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta".