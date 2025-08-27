¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

27 de Agosto, Jujuy, Argentina
Informacion General

Luz verde para la carrera de medicina en Jujuy

Las preinscripciones para el histórico inicio académico se abrirán el próximo 1° de septiembre.

Miércoles, 27 de agosto de 2025 10:29

Este miércoles se confirmó la aprobación definitiva por parte de la CONEAU para el dictado de la carrera de Medicina en Jujuy. El anuncio fue dado a conocer por el gobernador de la provincia y el rector de la universidad, concretando un proyecto largamente anhelado.

Antonio Buljubasich, secretario ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera, confirmó los detalles en exclusiva y brindó el cronograma oficial para los aspirantes a la primera camada de médicos jujeños.

“Una vez que tenemos la acreditación de la CONEAU, damos inicio al proceso de inicio de la carrera. El proyecto marca los estándares de calidad que debemos seguir”, explicó Buljubasich, destacando la trascendencia de este aval para el futuro de la profesión en la región.

Cronograma de inscripción e inicio
El camino para los primeros estudiantes de Medicina en Jujuy ya tiene fechas establecidas:

1 de septiembre de 2024: Apertura del período de preinscripción para todos los interesados.

Octubre a diciembre de 2024: Desarrollo del curso de ingreso obligatorio.

Febrero de 2026: Realización del examen de ingreso para quienes hayan aprobado el curso.

Marzo de 2026: Inicio formal de las clases de la carrera.

Cupo limitado y próxima comunicación
Buljubasich también adelantó que la carrera comenzará con un cupo de 60 alumnos, tal como fue establecido en el proyecto presentado ante la CONEAU. Para evitar cualquier tipo de confusión, se emitirá en los próximos días un comunicado oficial con todos los detalles y requisitos de inscripción especificados.

 

