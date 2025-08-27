River: entre el enojo del DT y el duelo de Copa Argentina

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa luego del empate 1 a 1 ante Lanús, válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio "Néstor Díaz Pérez".

El cuadro "granate" le arrebató el triunfo en la última jugada al "millonario" y desató la furia del director técnico, quien decidió no brindar declaraciones tras el encuentro, a pesar de que la igualdad colocó su equipo como líder del Grupo B con 12 puntos, a uno de diferencia del escolta Vélez Sarsfield.

Tras el gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, los de Núñez no pudieron mantener la ventaja en el resultado. Rodrigo Castillo, delantero del elenco comandado por Mauricio Pellegrino, marcó el tanto del empate a los 5' del mismo periodo.

Al "Muñeco" se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una pérdida de balón por parte de Juan Fernando Quintero, el DT explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde acumula cuatro triunfos y cinco empates. Ahora, deberá enfrentar a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, mañana desde las 21.15.

Unión de Santa Fe y River protagonizarán la conclusión de los Octavos de Final de la decimotercera edición de la Copa Argentina. Será el segundo antecedente entre ambos equipos por la competencia, con un aliciente estadístico para el "millonario": la victoria por 3-0 en Mar del Plata encaminó su consagración inicial en el certamen, perteneciente a la temporada 2015-2016.

Una particularidad de aquel cruce correspondiente a los Cuartos de Final radica en que el marcador lo abrió Sebastián Driussi, actual delantero del club de Núñez. Joaquín Arzura y Lucas Alario completaron la goleada favorable a River, que superó posteriormente a Gimnasia La Plata y Rosario Central para sellar su coronación. Marcelo Gallardo y Leonardo Madelón, entrenadores de ambos equipos en el antecedente disputado hace prácticamente una década en el estadio "José María Minella", estarán nuevamente en los bancos de suplentes en el partido que definirá al siguiente contrincante de Racing. Además, aquel cruce que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2016 marca la única aparición de Unión entre los ocho mejores de la competencia, grupo al que accederá en caso de tomarse revancha del club de Núñez.

Para este encuentro, que definirá el rival de Racing Club en los cuartos de final del certamen, comenzaron a venderse las entradas con la particularidad de que los hinchas deben adquirirlas de manera online, a través de una plataforma, pero luego deben retirarlas de manera presencial, en este caso en el mismo estadio. Una locura.

Ayer, miles de simpatizantes "riverplatenses" se acercaron al "Malvinas Argentinas" a canjear su entrada y todo fue un caos. Más de 400 metros de cola y pocas ventanillas realizando el "trámite".

Por supuesto, la bronca de los hinchas del club "millonario" no se hizo esperar y quienes estaban allí mostraron su disconformidad con el proceso que se repite en cada encuentro de Copa Argentina 2025.