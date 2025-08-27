¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Independiente inscribe para importante campus

Disertarán Jorge Díaz Vélez y Ricardo Bojanich en la entidad de avenida Senador Pérez.

GONZALO DIAZ
Miércoles, 27 de agosto de 2025 01:01

Con el objetivo de seguir capacitando y lograr un óptimo desarrollo, Atlético Independiente comenzó con los preparativos para la llegada de los reconocidos entrenadores de básquet Jorge Díaz Vélez y Ricardo Bojanich. "Será un campus importante con técnicos muy reconocidos que dará inicio el 12 de septiembre", apuntó Martín Cardozo.

El entrenador e integrante del staff de profesores del CAI resaltó que "tenemos 80 cupos, vamos a inscribir hasta llenarnos, pueden participar jugadores y jugadoras desde los 8 años hasta los 19 años, como así también profesores de educación física, estudiantes del profesora de Educación Física, entrenadores, preparadores físicos", detalló.

Cardozo remarcó que "son dos entrenadores muy reconocidos, Ricardo Bojanich y Jorge Díaz Vélez son muy convocantes, dan cursos a nivel nacional e internacional es un gran desafío traerlos y queremos que se desarrolle de la mejor manera", subrayó.

Serán tres días a plenos en la cancha de Club Atlético Independiente ubicado en avenida Senador Pérez, ya que tanto el 12 de septiembre, como así también el 13 y 14 vamos a desarrollar diferentes temáticas enfocándonos en la técnica individual y colectiva de los jugadores".

Contó además que "estamos buscando potenciar a los jugadores de la provincia y desarrollar el aspecto técnico, vamos a contar con talleres de nutrición, de psicología deportiva, taller de movimiento eficiente y uno coordinativo, todo con profesionales de la nutrición, la fisioterapia y profesores de Educación Física", detalló Martín Cardozo.

"Están todos invitados, habrá charlas a los técnicos de la provincia, los interesados pueden contactarse al teléfono 388-4100893, o bien pasar por las oficinas del club en avenida Senador Pérez de lunes a viernes, allí se brindará toda la información que necesiten para inscribirse", finalizó.

 

