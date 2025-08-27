El domingo se definirán los seis finalistas

Se jugaron las semifinales del Torneo Apertura "Miguel Quispe" de la Liga Quebradeña de Fútbol y el domingo por la tarde se disputarán los encuentros de vuelta que definirán las finales tanto en primera división masculina y femenina pero también en reserva masculina.

A continuación se detallarán los resultados en femenino, Fundación Volcán igualó 2 a 2 con Defensores de Belgrano y Unión Deportiva Maimará cayó por 1 a 0 con Juventud de Humahuaca.

En reserva, Defensores de Belgrano superó 3 a 1 a Juventud de Humahuaca y Chacarita Juniors le ganó 1 a 0 a Unión Deportiva Maimará. Y en primera masculino, Bárcena Norte superó 3 a 2 a Olimpia FC de Maimará y Unión Deportiva Maimará empató 0 a 0 con Club Atlético Terry.

Las revanchas del domingo se jugarán el domingo en reserva desde las 13.30, en primera femenino a las 15.10 y en primera masculino a partir de las 16.40.

En la cancha de Estudiantes de Humahuaca en reserva se medirán Juventud vs. Belgrano y en Maimará, el local Unión Deportiva recibirá a Chacarita Juniors. En femenino Juventud vs Unión Deportiva Maimará y en Tilcara, en cancha de Belgrano, el dueño de casa vs Fundación Volcán. Y en primera masculino en el estadio "Juan Carlos Ayarde" de Tilcara, Terry vs Unión Deportiva Maimará y en cancha de Olimpia FC, recibirá a Bárcena Norte.