Condenaron a un hombre por un crimen en Humahuaca

Jaime Felipe Apaza fue condenado a la pena de ocho años y seis meses de prisión de ejecución efectiva, luego de ser hallado autor material y penalmente responsable del delito de "homicidio simple", hecho ocurrido en la ciudad de Humahuaca y que tuvo como víctima fatal a Néstor Choque. En tanto, el otro acusado, Omar Javier Vilca, fue absuelto por el beneficio de la duda.

La sentencia fue dictaminada por el Tribunal integrado por los jueces penales Noelia Beatriz Cruz (presidenta de trámite), Marco Andrés Espinassi y Gastón Mercau; bajo la secretaría de Elisa Ernestina Marcet.

Los magistrados además ordenaron mantener el alojamiento del condenado Apaza en el Servicio Penitenciario de la provincia y su incorporación al régimen de progresividad de la pena.

También, los jueces absolvieron por el beneficio de la duda a Jaime Apaza y Omar Vilca de los delitos de "hurto y violación de domicilio", por los que fueron enjuiciados y ordenaron la inmediata libertad del último de los nombrados.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, el ilícito tuvo lugar el 3 de octubre del año pasado, entre las 11 y las 18, en circunstancias en que la víctima, Néstor Choque, se encontraba junto a los acusados Jaime Apaza y Omar Vilca, dentro del domicilio situado en calle La Pampa esquina Patagonia de la ciudad de Humahuaca.

Los imputados, con la intención de quitarle la vida, habrían golpeado con un palo en la cabeza a Choque hasta dejarlo inconsciente, para luego arrastrarlo y dejarlo en la vereda del domicilio.

La víctima fue encontrada por una vecina del lugar quien llamó al hospital de Humahuaca; falleciendo Choque cuando iba a ser derivado a San Salvador de Jujuy.

Las partes del juicio

Como fiscal ante el Tribunal se desempeñó Fernando Alancay, en representación del Ministerio Publico de la Acusación.

En tanto, la defensa técnica de Apaza fue ejercida por Aldana Quinteros, mientras que Sara Cabezas asistió a Omar Vilca.