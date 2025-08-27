¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Boca cerró la salida del uruguayo Saracchi al fútbol europeo

Miércoles, 27 de agosto de 2025 01:01

Boca logró concretar la salida a préstamo por un año del defensor uruguayo Marcelo Saracchi al Celtic de Escocia y está cerca de vender al mediocampista cedido a Platense, Vicente Taborda, al Panathinaikos de Grecia.

El mercado de pases está llegando a su fin que será el próximo 31 de agosto y el "xeneize" acordó la salida a préstamo por un año del defensor uruguayo Saracchi al Celtic de Escocia. La operación es con cargo de 100 mil dólares y sin opción de compra.

El exjugador de River no era tenido en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo para esta segunda parte del año y su último partido había sido ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes de la Fifa.

En este contexto, el uruguayo buscó una salida del club y estuvo cerca de desembarcar en Independiente pero la operación se truncó hasta la aparición del Celtic de Escocia. Saracchi se hará la revisión médica en la capital inglesa, Londres, y realizará su visado el miércoles.

Por su parte, Taborda está cerca de emigrar al Panathinaikos de Grecia. El mediocampista tuvo un gran primer semestre en Platense donde fue campeón del fútbol argentino.

 

