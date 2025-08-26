Arrestan a un hombre por intento de robo en Alto Comedero

En un operativo de prevención llevado a cabo el lunes por la noche, efectivos de la Unidad Regional Siete arrestaron a un individuo de 26 años de edad que se encontraba prófugo por causas anteriores de intento de robo, cuando intentaba cometer un ilícito en el barrio Alto Comedero.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:55 horas, cuando personal policial a bordo de un móvil que circulaba por la intersección de calle La Almona y Avenida Intermedia, observó a un hombre que, al notar su presencia, intentó evadirlos de manera sospechosa. Rápidamente, los agentes lo interceptaron para proceder con su identificación.

Al verificar los datos en el sistema del Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), se descubrió que el individuo tenía dos órdenes de comparendo vigentes en el Sistema de Información Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Ambas causas eran por intento de robo, con una de ellas datada desde el año 2016.

Ante esta situación, y al confirmar su condición de prófugo, se procedió a su inmediato arresto. El sujeto fue trasladado a la Seccional 56, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.