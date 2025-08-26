¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Falleció Néstor "Duro" Gómez

Club Atlético Independiente, de la capital provincial, informó ayer falleció Néstor "Duro" Gómez.

Martes, 26 de agosto de 2025 01:03

Fue una figura reconocida en la historia del básquet de nuestra provincia.

Fue una figura reconocida en la historia del básquet de nuestra provincia.

"Nos unimos al dolor de sus familiares, amigos y a toda la comunidad deportiva que despide a un verdadero maestro y referente. Su legado y pasión por este deporte perdurarán", agregó el comunicado del club de calle Senador Pérez.

Se inició como jugador en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y continuó como entrenador en Celulosa y Sociedad Sirio Libanesa.

También fue condujo en la Fusión en la exLiga C, al igual que en diferentesd seleccionados jujeños.

"Duro" Gómez dejó huella en este deporte.

 

