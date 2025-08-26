Falleció Néstor "Duro" Gómez

Fue una figura reconocida en la historia del básquet de nuestra provincia.

"Nos unimos al dolor de sus familiares, amigos y a toda la comunidad deportiva que despide a un verdadero maestro y referente. Su legado y pasión por este deporte perdurarán", agregó el comunicado del club de calle Senador Pérez.

Se inició como jugador en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y continuó como entrenador en Celulosa y Sociedad Sirio Libanesa.

También fue condujo en la Fusión en la exLiga C, al igual que en diferentesd seleccionados jujeños.

"Duro" Gómez dejó huella en este deporte.