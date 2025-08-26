Saúl Juste resultó el ganador del torneo

Organizado el Tiro Federal Jujuy se desarrolló la séptima edición de la Copa Challenger "Jenaro Juste" en homenaje a quien en vida fue uno de los fundadores de esta institución dejando un legado de riqueza para la práctica del tiro deportivo, especialmente a los tiradores de la disciplina de Fusil Militar Mauser 150 metros.

Con un buen lote de competidores y público en general tuvo lugar el torneo.

Al finalizar la competencia se sirvió un asado que tomaron parte tanto competidores, jueces, organizadores y socios del Tiro Federal.

En un verdadero clima de camaradería como es habitual en esta institución y un ambiente netamente deportivo, respetando los lineamientos de este noble deporte como es menester en todas las categorías de tiro que se practican.

Los resultados fueron los siguientes.

1º) Saúl Eduardo Juste con 179 puntos.

2º) Martín Rodríguez Quiroga con 157.

3º) Genero Juste con 154.

4º) Pascual Cabido con 143.

5º) Raúl Cabido con 131.

6º) Rafael Ortiz con 94.

7º) José Von Furth con 63.

8º) Sebastián Damiano con 60.

Como siempre, la entidad que nuclea a los tiradores de Jujuy agradeció por la desinteresada colaboración que presta el GAM5 y su personal para la práctica del deporte hacia la comunidad deportiva de la provincia.

También anunció que el próximo fin de semana el Tiro Federal continuará desarrollando su extenso calendario en otra disciplina de tiro, esperando nuevamente repetir el éxito.

De esta manera, los tiradores de la provincia seguirán compitiendo en el marco del extenso calendario que se diagramó a principio de año y que tiene como objetivo cumplirse, como sucede año tras año.

A pesar de la suba de los elementos para la práctica de este apasionante deporte de precisión, sus protagonistas hacen el esfuerzo para decir presente en cada concurso, algo que satisface a todos quienes forman el Tiro Federal Jujuy.