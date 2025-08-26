Roldán y su análisis por el presente de San Pedro

La experiencia y años de vigencia en el fútbol jujeño marca el andamiaje de Matías Roldán. El volante central del "millonario" mantiene ese despliegue incesante por el campo de juego y a la vez con otra mirada continúa aportando en el presente en Atlético San Pedro que nuevamente jugará la final de la Copa Jujuy Energía Viva tras eliminar a Altos Hornos Zapla en el estadio "Emilio Fabrizzi" en un laborioso triunfo por 2 a 1. El actual campeón del certamen provincial, el domingo 7 de septiembre se medirá a Monterrico Sur en la definición que se jugará en el estadio "23 de Agosto".

Con un estilo tan particular de juego y sosteniendo la titularidad dentro del elenco dirigido por Carlos Morales Santos, Roldán reconoció ante el requerimiento de El Tribuno de Jujuy que "fue un partido difícil ante Zapla, jugando de visitantes, ellos juegan bien, por suerte la cancha estaba linda así que se pudo jugar al fútbol, pero creo que nosotros fuimos más inteligentes, golpeamos en los momentos justos y nos defendimos bien porque ellos se venían con todo aunque no fue tan claro pero pudimos resistir haciendo bien las cosas. Por eso estamos en la final", explicó.

Luego también aclaró que "siempre salimos a ganar en todas las canchas, ellos en Palpalá nos hicieron retroceder un poco porque metieron muchos delanteros y era normal porque ellos querían ganar siendo locales, pero nosotros manejamos el partido un poquito mejor y por eso ganamos", expresó.

Entre las metas propuestas por el "millonario" a inicios de la temporada 2025, admitió el jugador que "el primer objetivo de haber llegado al Regional está cumplido y ahora a descansar, pero si nosotros hacemos bien las cosas podemos salir campeón y ojalá que se nos de. Algunos chicos por ahí venían con alguna sobrecarga porque están dentro del selectivo de la Liga del Ramal y eso lo manejamos con el preparador físico para estar bien y esperemos que los chicos puedan cumplir en los dos torneos porque tanto con el seleccionado como en la Copa Jujuy quieren llegar lejos", agregando que "estamos para salir campeón porque venimos haciendo las cosas bien pero las finales son difíciles, Monterrico Sur también juega bien, tienen un buen técnico así que ellos van a plantear un buen partido seguramente, pero nosotros como siempre vamos a salir a ganar y ojalá que podamos volver a ser campeones", vaticinó.

Al final de la entrevista Roldán expresó que "esto se lo dedico para toda mi familia, toda la gente que vino a apoyarnos Palpalá y para mis compañeros, pero también quiero felicitar a la gente de Zapla que hizo un buen partido y aunque no se les dio, se ve que es un buen proyecto deportivo", sintetizó.

El "millonario" sampedreño consiguió una base sólida de jugadores en los últimos años que hoy le permite seguir activo en las diferentes competencias y seguir luchando con algunos juveniles que se fueron acoplando en este último tiempo. Allí también se vio la mano de Morales Santos cuando tuvo que resistir y evitar riesgos innecesarios cuando la cuestión estaba complicada en medio del partido.