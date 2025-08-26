Perico despide hoy a su campeón de speedway

Un desafortunado siniestro múltiple en plena competencia de speedway se llevó la vida del campeón de la disciplina de Perico y la provincia, Lucas Subirats, joven de 26 años que dejó un hondo pesar en la ciudad comercial.

El accidente ocurrió en el atardecer del domingo en una competencia en el óvalo del club Mitre de Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero, secuencia que quedó registrada y las imágenes son elocuentes.

Se observa con claridad como la moto del piloto jujeño volaba por los aires y la caída de Lucas mortal en un hecho que enlutó al motociclismo del NOA en general.

Desde el minuto uno de conocerse el hecho, Perico se conmocionó.

Todos los amantes del deporte motor de la provincia también y sobre todo los afectos, amigos y aquellos que lo conocieron. Rápidamente por las redes sociales trascendieron los vídeos, imágenes del fatídico accidente que terminó con la vida de Subirats en plena acción deportiva.

Rápidamente las autoridades de Perico se comunicaron con la familia y se coordinó todo el traslado y el Club Atlético Talleres cedió sus instalaciones para el velatorio.

En la espera de la llegada de su cuerpo, los amigos realizaron una vigilia en su taller de motos.

Lucas era mecánico y vivía de esa actividad, siempre con las motos, su vida fue eso, hacer lo que le gustaba y vivir de ello.

Pasadas las 19 llegó el cuerpo a Perico, en el acceso a la altura del monumento a San José fue el recibimiento de una muchedumbre para acompañar los restos de Lucas hasta las instalaciones del "expreso".

Lucas Subirats fue integrante del Moto Auto Club San José, siempre inquieto, buscando que el circuito "Illescas" esté mejor, poniendo todo para que en cada fecha de competencia, las condiciones esten dadas.

(Carlos Ruiz).

Sin embargo, este mes hubo una suspensión por parte del Tribunal de Disciplina del Auto Club Perico, quien había suspendido a Subirats de las competiciones.

Por ello, el piloto periqueño decidió salir a competir afuera y el domingo en pleno circuito santiagueño, se fue pero dejó el legado de lucha y que no haya nada mejor que hacer y vivir de lo que uno le gusta. Su fallecimiento repentino dejó un dolor en el alma en la comunidad deportiva de Perico principalmente y en gran parte de la provincia, donde el piloto supo desarrollar su actividad sobre dos ruedas. Su presencia en cada competencia se extrañará y mucho. Desde diario El Tribuno de Jujuy hacemos llegar nuestras condolencias a familiares y seres queridos.