26 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Motociclismo
alto comedero
Legislatura de Jujuy
Barrio Alberdi
Día del educador para la Salud
Juegos Forja
LIGA PROFESIONAL
Jujeños por la Inclusión
opinión
San Pedro de Jujuy
Deportes

Las inscripciones ya se reciben on line

Para las diferentes actividades que se realizan en los centros.

Martes, 26 de agosto de 2025 01:03

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició digitalización y modernización de sus múltiples actividades deportivas, facilitando a la comunidad la inscripción y elección de la disciplina a practicar. A partir de ahora, las inscripciones se realizarán de manera online a través del siguiente enlace: https://www.sansalvadordejujuy.gob.ar/deportes/.

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició digitalización y modernización de sus múltiples actividades deportivas, facilitando a la comunidad la inscripción y elección de la disciplina a practicar. A partir de ahora, las inscripciones se realizarán de manera online a través del siguiente enlace: https://www.sansalvadordejujuy.gob.ar/deportes/.

Este sistema no solo simplifica la inscripción, sino que facilitará la obtención del carnet municipal, un documento que acredita la participación de los vecinos en las actividades deportivas y recreativas de la ciudad.

Rodrigo Altea, secretario de Desarrollo Humano, destacó que "a través de la Dirección de Deportes brindamos un servicio muy importante para la comunidad, donde acompañamos a niños, niñas y adolescentes. La digitalización de las inscripciones y la obtención del carnet municipal resulta fundamental para optimizar este servicio".

Además, Altea resaltó que el sistema digital incluye beneficios adicionales como el seguimiento nutricional, el seguro de los niños y la organización de equipos para competiciones deportivas.

Por su parte, Gustavo Hiruela, director de Deportes y Recreación señaló, "la idea es digitalizar las inscripciones de todos los niños y niñas que practican actividades en los distintos centros deportivos. Contar con un registro por disciplina y por número de participantes nos permite mejorar la planificación y gestión de cada actividad".

 

