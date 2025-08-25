Por siniestro vial hay corte total en ruta 52

Un siniestro vial se produjo esta mañana en ruta nacional 52, más precisamente en la Cuesta de Lipán y por ello el tránsito se encuentra totalmente cortado.

Se supo que dos camiones de nacionalidad paraguaya habrían chocado lo que produjo que ambos volcaran y quedaran sobre la cinta asfáltica.

Por el momento se desconoce si hay víctimas fatales.

El transito se encuentra totalmente cortado por lo que es imposible dirigirse hacia Salinas, Susques y el paso fronterizo de Jama y, obviamente, se dificulta el regreso hacia la capital jujeña.

En el lugar trabaja Seguridad Vial.