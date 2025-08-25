¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Murió el piloto periqueño Lucas Subirats

Fue durante un choque en cadena en plena competencia en Colonia Dora, Santiago del Estero. El motociclismo jujeño lo despide con mucho dolor.

Lunes, 25 de agosto de 2025 08:01

Una jornada que había comenzado con entusiasmo y expectativas en el deporte motos en Colonia Doria termino en tragedia que enluta al motocilcismo jujeño por la muerte del piloto periqueño Lucas Subirats.

El joven de 26 años ayer se encontraba en el óvalo del Club Mitre, escenario habitual de competencias que convocan a pilotos de distintos puntos del país.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo durante una de las mangas cuando uno de los competidores perdió el control de su máquina en plena curva, situación que desencadeno en un choque en cadena que involucro a otros cinco motociclistas.

El impacto fue de tal magnitud que varios de los corredores resultaron con lesiones de distinta consideración. Sin embargo, Lucas Subirasts sufrió traumatismo graves en distinta partes del cuerpo y a pesar del trabajo realizado por el equipo de emergencia que lo atendió en el lugar y lo trasladaron a un centro asistencial no pudo sobrevivir.

La comunidad de Perico se encuentra azorada por la noticia ya que Subirats era muy conocido en la ciudad y el municipio y amigos expresar su pesar a través de las redes sociales.

 

 

