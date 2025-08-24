Cazzu anunció su regreso a OnlyFans

Cazzu volvió a sacudir las redes con un anuncio que generó revuelo entre sus seguidores: decidió reabrir su cuenta en OnlyFans, una de las plataformas más populares de contenido para adultos, y lo hizo con una provocadora publicación.

La artista, que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su álbum Latinaje, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se la ve tomándose una foto con su cámara frente al espejo. En la imagen aparece sobre su cama, usando un body marrón que combinaba con el acolchado.

Con esa postal, confirmó su regreso a OnlyFans, cuenta que tenía inactiva desde antes del nacimiento de su hija Inti. "I'm back bitche$", expresó la jujeña.

Cazzu ya había sorprendido a sus seguidores en noviembre de 2020, cuando anunció por primera vez la apertura de su cuenta en OnlyFans. En aquel momento, la artista llegó a generar ingresos mensuales estimados en 21 mil dólares, con una suscripción que rondaba entre los 10 y 20 dólares al mes.

Actualmente, la tarifa para acceder a su contenido en la plataforma es de 10 dólares mensuales.