Interceptaron a un conductor ebrio manejando en contramano en la Ruta 9

Personal de la Dirección de Seguridad Vial interceptó anoche a un conductor en evidente estado de ebriedad que circulaba en sentido contrario por la Ruta Nacional 9.

El hecho se registró alrededor de las 23:20 horas, cuando una patrulla observó un taxi de color amarillo, un Fiat Cronos, transitando en contramano. Ante el gravísimo riesgo, se alertó de inmediato a la central y se desplegó un operativo con varias unidades que lograron interceptar al vehículo de forma controlada en el empalme con la Ruta 1.

Al proceder con el control de rigor, los efectivos realizaron el test de alcoholemia al conductor, de 56 años de edad. El resultado fue contundente: 2,06 gramos de alcohol por litro en sangre, una cifra extremadamente alta que quintuplica los límites permitidos.

Inmediatamente, se labraron las actas de infracción correspondientes por violar las leyes de tránsito y se procedió al secuestro del automóvil. El conductor fue trasladado a la comisaría, donde quedó alojado en calidad de demorado, mientras que el vehículo fue trasladado a la dependencia para su resguardo.

La intervención policial culminó sin incidentes y demostró la eficacia y la rápida respuesta de los agentes ante una situación de peligro inminente en la vía pública.