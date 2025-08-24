La Municipalidad de San Salvador de Jujuy habilita inscripción online para los Centros Deportivos

Con el objetivo de agilizar trámites y optimizar sus servicios, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, lanzó un nuevo sistema de inscripción online para todas las actividades en sus centros deportivos. A partir de ahora, los vecinos podrán anotarse de forma rápida y sencilla a través de un portal web, dejando atrás los métodos tradicionales.

El nuevo sistema, disponible en el enlace https://www.sansalvadordejujuy.gob.ar/deportes/, no solo simplifica el proceso de inscripción, sino que también centraliza la gestión del carnet municipal, un documento esencial que acredita la participación en las disciplinas deportivas y recreativas que ofrece la comuna.

Rodrigo Altea, secretario de Desarrollo Humano, enfatizó la importancia de este avance: “A través de la Dirección de Deportes brindamos un servicio muy importante para la comunidad, donde acompañamos a niños, niñas y adolescentes. La digitalización de las inscripciones y la obtención del carnet municipal resulta fundamental para optimizar este servicio”. Además, Altea destacó que la plataforma incorpora beneficios adicionales clave, como un seguimiento nutricional para los jóvenes, un seguro y una mejor organización de los equipos para las competencias.

Gustavo Hiruela, director de Deportes y Recreación, explicó la logística del plan: “La idea es digitalizar las inscripciones de todos los niños y niñas que practican actividades en los distintos centros deportivos. Contar con un registro por disciplina y por número de participantes nos permite mejorar la planificación y gestión de cada actividad”. Aclaró que la implementación comenzará por el Distrito Centro para luego extenderse de manera progresiva a Alto Comedero y al resto de los centros, abarcando también las actividades para adolescentes y adultos.

“El link ya está activo, por lo que los interesados pueden registrarse desde cualquier dispositivo. Además, estará disponible en todas nuestras plataformas digitales, incluyendo la página web y redes sociales de la Municipalidad y de la Dirección de Deportes y Recreación”, añadió Hiruela. Finalmente, invitó a toda la comunidad a sumarse y remarcó que esta herramienta “nos permite conocer la cantidad de participantes por actividad, en qué barrio se realizan y con qué profesor, fortaleciendo la gestión y planificación de todas nuestras disciplinas deportivas”.