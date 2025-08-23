"Los Hornitos" con música, tradición y compromiso ambiental

Durante la primera noche, cientos de familias se acercaron para disfrutar de una velada a pura música y gastronomía regional, con artistas de primer nivel que engalanaron el escenario y más de veinte puestos que ofrecieron los sabores típicos de la provincia.

Como cada evento organizado por el municipio, el festival incorporó una mirada de responsabilidad ambiental, con acciones orientadas a la reducción de residuos y al cuidado del entorno. La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, explicó, “estamos acompañando los Hornitos tradicionales con campañas de concientización, como la recolección de plásticos para nuestra iniciativa ‘Un plástico por un poste’, destinada al Parque Botánico. También trabajamos con los locales de comida para recoger el aceite de cocina usado y promovemos el uso de vasos reutilizables en cada puesto”.

Cabe destacar que, como es tradición, los centros vecinales son los grandes protagonistas de la propuesta gastronómica, en articulación con la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Planificación. A su vez, reciben capacitaciones previas en seguridad alimentaria, a través de la

Horarios – Los Hornitos 2025 (resto de fechas)

Sábado 23 (noche): 20:00 a 04:00 – Ingreso con entrada (anticipada o en puerta)

Domingo 24 (día): 12:00 a 19:00 – *Entrada libre y gratuita.

Secretaría de Gobierno, para garantizar un servicio seguro y de calidad durante el festival.