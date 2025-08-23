Jujuy recibió el 2º Motoencuentro La Hermandad HD

Con una serie de actividades en la provincia, se puso en marcha el 2º Encuentro La Hermandad Harley Davidson Internacional. Ayer las cien motos de diferentes puntos de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, fueron recibidos por autoridades en el "Salón Blanco" de Casa de Gobierno.

Con César Morales como uno de los encargados de la organización, es el anfitrión, se cumplió con la primera parte del itinerario diagramado para que los visitantes a bordo de los diferentes modelos de la icónica marca de motos Harley Davidson, puedan surcar las rutas jujeñas.

"Todos felices, contentos, disfrutando del hermoso clima que nos brindó Jujuy en estos días y mostrándoles un poco la provincia y mostrarle a todos los encantos que tenemos aquí los que vivimos", contó el "dueño de casa".

Detalló que "tenemos de Brasil, Chile, Perú, Paraguay, y de nuestro país de diferentes lugares como Neuquén, San Luis, Tucumán, Resistencia, Reconquista, Buenos Aires, Santa Fe, de todos lados llegaron para compartir y estar aquí con todos".

En cuanto al recorrido, Morales detalló: "Hicimos un poco la parte de Terma de Reyes, nos fuimos al dique de allí a San Antonio, tenemos otro recibimiento y de allí nos vamos para el hotel".

Hoy todo el grupo van a conocer El Angosto de Jaire "vamos en colectivo porque el camino es de piedra", dijo, y el domingo "estaremos todos en el tren solar para que conozcan también otros de los encantos de Jujuy".

Integrante de La Hermandad remarcó que "somos cien amigos que nos conocemos y compartimos siempre no solo aquí, nos vemos en distintos encuentros que participamos, se hacen cada dos meses".

Sobre los modelos, César Morales comentó que "Harley Davidson es muy clásico en su modelo como Fat Boy, Sheriff, Ultra, cinco triciclos que llegaron, una señora desde Perú se largó sola hasta Chile, esas cosas no tiene precio, todos los que hacen para compartir y estar todos juntos".

Todo el grupo estuvo en el "Salón Blanco" de Casa de Gobierno "con la gente del Gobierno hicimos un recorrido, nos contaron la historia de la provincia, conocieron la Bandera que dejó Manuel Belgrano, no estuvo el Gobernador, estaba de viaje, pero nos hicieron llegar sus saludos", expresó Morales.

Sin dudas, son actividades deportivas y turísticas que promueven el desarrollo económico, ya que además de conocer y luego regresar para seguir visitando Jujuy, los motoqueros vuelven en tiempos de vacaciones con la familia.

Igual, no fue la primera vez que están por Jujuy "ya el año pasado hicimos Salinas, Hornocal, pero viajando siempre vienen en distintas fechas del año, es sacarlo a pasear y que vengan a Jujuy", finalizó César Morales.

El cierre del encuentro será con la colocación del parche en las respectivas chaquetas de una de uno de los participantes del encuentro que quedará para siempre.