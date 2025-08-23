Exitoso challenger "Nacional Senior"

El Circuito Nacional de Jugadores Federados de las Categorías Senior (categorías adultas) que recorre todo el país hizo sede recientemente en la localidad jujeña de El Carmen, a través del torneo denominado Challenger Nacional Senior El Carmen. El campeonato tuvo más de un centenar de inscripciones y reunió a jugadores procedentes de distintos puntos geográficos del país y también de Chile.

La competencia se desarrolló íntegramente en 9 mesas de juego y 3 de "calentamiento previo" ubicadas en las amplias e impecables instalaciones del complejo polideportivo "Marcelo Palentini" del Colegio Nuestra Señora de El Carmen.

Contó con el apoyo y acompañamiento fundamental del municipio Local, como así también de comercios y emprendedores privados de la zona.

En una competencia de "alto nivel", donde se pusieron en disputa 19 categorías y modalidades de juego, 12 de ellas quedaron en manos de jujeños, las cuales se detallan a continuación.

Open caballeros: Lautaro Aguaysol. Open damas: Melisa Sánchez.

Mayores de 24 años, caballeros: Moisés Gallo Rocha. Mayores de 24 años, damas: Ana Zapatero Heit.

Mayores de 30 años, damas: Melisa Sánchez. Mayores de 40 años, damas: Carina Zapatero.

Mayores de 50 y 60 años respectivamente, damas: Sofía Rocha. Mayores de 65 años, caballeros: Marcelo Sánchez.

Dobles masculinos mayores de 24 años: Lautaro Aguaysol - Gonzalo Girón. Dobles damas mayores de 50 años: Sofía Rocha - Cecilia Coletti.

Dobles mixtos mayores de 24 años: Javier Moriénega - Ana Zapatero Heit.

Además, la jujeña Sofía Rocha en pareja con el salteño Jorge Roldán ganó la categoría dobles mixtos para Mayores de 50 años.

El torneo fue declarado de "Interés Legislativo" por la Cámara de Diputados y contó con la presencia de competidores procedentes de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Antofagasta (Chile), Calama (Chile) y de distintas localidades jujeñas.