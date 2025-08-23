El "rojo", a puertas cerradas

El Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda, a cargo del juez José Luis Arabito, resolvió que Independiente podrá disputar el próximo partido como local en el estadio Libertadores de América, pero a puertas cerradas.

La medida responde a los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles entre facciones de la barra del club argentino y simpatizantes de Universidad de Chile. El club apelará la decisión.

La resolución se dictó en respuesta a la solicitud de la Fiscalía N°4 de Avellaneda, que investiga los hechos violentos registrados en el marco de la Copa Sudamericana. En la presentación cautelar, se pidió la clausura preventiva del estadio para partidos con público, habilitando su uso únicamente sin espectadores o en otro escenario.

La medida fue anticipada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien en declaraciones radiales confirmó que el fiscal había solicitado la clausura tras detectar "manchas hepáticas arteriales en la tribuna", lo que obliga a realizar pericias.

La dirigencia de Independiente, que ya especulaba con una sanción, había postergado el canje de bonos previsto para el jueves, reprogramándolo para ayer. La decisión judicial confirma que el encuentro ante Platense, programado para mañana a las 20.30, se jugará sin público. El club evalúa alternativas, entre ellas apelar la medida o trasladar el partido a otro estadio, aunque ninguna opción fue confirmada.

El estadio Libertadores de América sufrió daños estructurales significativos tras los disturbios. Las imágenes posteriores revelaron puertas arrancadas, portones destruidos y baldosas rotas.