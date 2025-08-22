El juez Casanello ordenó el allanamiento de la Agencia de Discapacidad

El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad y dispuso el secreto de sumario para poder tomar más pruebas.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad y dispuso el secreto de sumario para poder tomar más pruebas.

Esto se da luego de que se difundieran audios donde el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, hablaba sobre el pedido de coimas en el organismo nombrando también a otros funcionarios del gobierno como Eduardo Menem y Karina Milei.

La justicia realizó 15 allanamientos en la sede de la ANDIS; la droguería Suizo-Argentina y en el domicilio particular del ex funcionario.

Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa. Pese a eso, quedan pendientes instancias investigativas como la requisa del celular de Spagnuolo, que no fue encontrado en su domicilio al momento del allanamiento.

La Justicia, bajo la instrucción del fiscal Franco Picardi, investiga si existió un entramado de pedidos de retorno a cambio de la habilitación de compras o contrataciones por parte del Estado.